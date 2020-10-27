بعد توقعه ظهور فيروس كورونا.. خبير أبراج: سلبيات 2020 مستمرة في 2021

قال الدكتور رئيف رأفت، خبير الأبراج، صاحب التنبؤ بكارثة كورونا، إنه توقع ظهور الجائحة نظرًا لأن الأعوام التي يوجد بها رقم صفر مثل 2020، يشير هذا إلى طاقات سلبية، متوقعا أن تقع أحداث سلبية أخرى في 2021، ولكن "أرحم"، حيث يوجد بها بقايا خفيفة من سنة 2020، إلا أنها ستشهد أيضا اختراعات طبية أكثر، واكتشاف حلول لمرضى السكري، أو السرطان، موضحا أن صعوبتها ستكون حتى شهر مارس 2021.

وتابع "رأفت"، في لقاء مع برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية دينا رامز، أن كوكب "جوبيتر" سوف ينتقل هذا العام إلى برج الدلو، وهذا يعطي أصحاب هذا البرج حظوظا أفضل، أما برج الحوت سيحصل على صداقات أفضل من السنوات الماضية، وبالنسبة لبرج الجدي، فإن العام الجديد سيكون عام المال.

وتوقع خبير الأبراج أن عام 2022 سيكون الأفضل على العالم كله.

وشهد عام 2020 العديد من الأحداث الصعبة على العالم كله، حيث اغتالت الولايات المتحدة، قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الأمر الذي كاد يؤدي إلى حرب في المنطقة، كما شهد أيضا سقوط الطائرة الأوكرانية فوق سماء إيران، لتعترف طهران فيما بعد بأنها سقطت نتيجة تجارب صاروخية كانت تجريها استعدادا للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس.

كما شهد هذا العام أيضا، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، ووفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، واندلع بركان في الفلبين وحرائق في غابات أستراليا، وحرائق في إسرائيل ولبنان، بالإضافة إلى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وعقد اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل، وكل من البحرين والإمارات والسودان.

أما الفاجعة الأكبر في عام 2020، فقد كانت الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والذي أصاب حتى الآن أكثر من 44 مليونا، وقتل أكثر من مليون و167 ألف شخص.