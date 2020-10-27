مصادر: إلزام المصريين بتقديم شهادة "سلبى كورونا" قبل العودة من العمرة

كشفت مصادر بوزارة السياحة أن تعليمات وزارة الصحة التى ستتضمنها الضوابط المصرية لموسم العمرة الحالى ستشمل ضرورة تقديم المعتمر المصري لشهادة بسلبية تحليل "pcr" الخاص بكورونا بأحد المعامل السعودية الموثوقة عقب أدائه المناسك، وقبل عودته إلى أرض الوطن، وذلك لضمان عدم حمله للفيروس عند قدومه إلى مصر، وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن الضوابط ستشمل أيضا منع المصابين بأمراض مزمنة خاصة الأمراض التنفسية وأمراض القلب من السفر لاداء العمرة.

وأوضحت المصادر أن الضوابط المصرية للعمرة ستحدد مدة البرنامج وآلية توزيع التأشيرات المخصصة لمصر بين الشركات السياحية، فضلاً عن تحديد قيمة خطاب الضمان البنكى الذى ستقدمه الشركات، وتحديد مواعيد توثيق عقود وكالة العمرة ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تنتهى كافة إجراءات العمرة خلال نحو شهرين على أن تبدأ أولى رحلات العمرة بداية العام المقبل.

وأشارت المصادر إلى ان المملكة العربية السعودية ستبدأ من يوم الأحد المقبل فى استقبال المعتمرين من خارج المملكة ضمن المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، موضحة أن الضوابط السعودية للعمرة شملت العديد من الإجراءات منها، أن الفئة العمرية المحدد لها القدوم لأداء العمرة من خارج المملكة ستكون من سن 18 حتى 50 سنة، إضافة إلى إلزام كل القادمين لأداء العمرة، بتقديم شهادة فحص "Pcr"، بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد تم اصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة، من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

وأوضحت المصادر ان الضوابط السعودية شملت ايضا ضرورة الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وأيضا الزيارة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المحددة، وذلك عبر تطبيق "اعتمرنا"، فضلا عن ضرورة وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفقا للبرنامج المعتمد لكل معتمر، إضافة إلى إلزام المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة العربية السعودية، بالفنادق التي يقيم بها المعتمرون.