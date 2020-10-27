وفاة من الفرحة وحسم من أول جولة.. 5 مفاجآت في انتخابات النواب 2020

لم تخل النتائج الأولية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، من المفاجآت، سواء بخروج مرشحين أو بعدم خوض بعض الدوائر لجولة الإعادة، حيث جرت الانتخابات في دوائر 14 محافظة: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وترصد السطور التالية، أبرز مفاجآت المرحلة الأولى التي تنتظر الإعلان الرسمي للنتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي جاءت كما يلي:

الحسم في دائرة الدقي من أول جولة في الانتخابات

تأتي نتيجة انتخابات دائرة الدقي والجيزة وحسمها من الجولة الأولى دون خوض لجولة إعادة، في مقدمة مفاجآت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث اكتسح محمد أبوالعينين بعدد أصوات يقترب من 126 ألف صوت حسب النتائج الأولية، فيما حجز مستقبل وطن المقعد الثاني للدائرة عن طريق مرشحه زكي عباس عبدالظاهر، بعدد أصوات يصل لنحو 84 ألف، وشهدت الدائرة ذاتها خسارة عبدالرحيم علي النائب الحالي بالمجلس، وكذلك أحمد مرتضى منصور.

إمبابة تحسم مقعدين من الجولة الأولى

تنافس في دائرة إمبابة 19 مرشحًا فقط، بينهم 4 نواب في المجلس الحالي، وهم نشوى الديب، وطارق سعيد حسنين، وشادية ثابت، وإيهاب الخولي، ورغم المنافسة الشرسة إلا أنّ نشوى وطارق استطاعا حسم المقعدين من الجولة الأولى، وحسب النتائج الأولية، حصلت الديب، "فردي مستقل" على عدد أصوات يقترب من 71 ألف صوت، أتت بها في صدارة التصويت، بينما حجز المقعد الثاني النائب طارق سعيد، المرشح عن حزب مستقبل وطن، بعدد أصوات يقترب من 60 ألفا.

وفاة نائب سابق عقب إعلان مؤشرات فوز زوجته

توفي في الساعات الأولى من صباح أمس الأثنين، النائب السابق أحمد أبو حجي، عن دائرة سوهاج، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 70 عاما، عقب إعلان مؤشرات الفرز، فوز زوجته ألفت المزلاوي المرشحة ضمن قائمة "من أجل مصر".

وكان حجي بدأ اليوم الثاني من الانتخابات في الصباح الباكر، بجولة على اللجان الانتخابية برفقة زوجته، وبعد غلق اللجان اتجه إلى منزله للاستراحة، وأثناء عمليات الفرز ظهرت مؤشرات عن فوز زوجته، وأصيب بعدها بأزمة قلبية، ونقل إلى مستشفى خاص ثم مستشفى الجامعة وتوفي إثر دخوله المستشفى.

شاب بالبحيرة ينافس مرشحي الأحزاب ويخوض جولة الإعادة

كشفت المؤشرات الأولية للنتائج بالدائرة التاسعة كوم حمادة ومركز بدر بمحافظة البحيرة، في الانتخابات البرلمانية 2020، عن مفاجأة في انتخابات المقاعد الفردية، إذ ظهر اسم لأحد شباب القرية "أحمد الشيشيني" ضمن جولة الإعادة، والذي خاض المعركة الانتخابية مستقلًا، بعدما حصل على 19 ألف صوت، وجاء ترتيب منافسيه كالتالي: عاصم مرشد 25 ألف صوت، ومحمد بلتاجي 20 ألف صوت، وأخيرًا طلبة النحال 18 ألف صوت.

"نداء مصر" تتفوق على القائمة الوطنية في الأقصر

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، نتيجة الدائرة الأولى ومقرها قسم ومركز الأقصر، عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 45،255 صوت، بينما حصلت قائمة نداء مصر على 51،534 صوت، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 121،249 ناخب وناخبة، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 96،789 بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 24،460 صوت.