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محمود مسلم

انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية

كتب:

الوطن
07:03 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية

اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية

عَقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، بحضور ممثلي مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

استعرض الاجتماع، محاور التحرك المصري في عدد من الدول الأفريقية، بجانب متابعة موقف المشروعات المصرية القائمة، وتلك المقترح إقامتها في هذه الدول، خاصةً مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي والرحلات الجوية، ودورة العمل في القطاع الخاص.

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