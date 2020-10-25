"جيميناي أفريقيا" و"تيك توك" تتشاركان لإحداث ثورة في صناعة الأفلام

وقّع المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي أفريقيا، تابعة لمجموعة أوراسكوم، وشيرين ماجورة، رئيس الشراكات الاستراتيجية لشركة تيك توك الشرق الأوسط وإفريقيا، اتفاقية تعاون لدمج التقدم التكنولوجي مع ريادة الأعمال الإبداعية وإضافة بعد جديد لصناعة الأفلام في مصر وإفريقيا، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وأكدت شركة جيميناي أفريقيا وشركة تيك توك، بأن الإبداع والابتكار هما ركيزتان أساسيتان لتطوير صناعة الأفلام والمحتوى، وبناءا على هذه الاتفاقية، ستصبح جيميناي أفريقيا الذراع الريادية لتيك توك، بينما ستوفر تيك توك من خلال منصتها مساحات تفاعلية وتجارب رائعة، بالإضافة إلى الكثيرمن الفعاليات والأنشطة المحلية والإقليمية.

وعلّق المهندس "عدلي" على الشراكة قائلاً إن توقيع هذه الشراكة هنا في مهرجان الجونة السينمائي يشير إلى قفزة مستقبلية نحو تحقيق أحد تطلعاتنا الرئيسية، وهو دعم رواد الأعمال المبتكرين، وإحداث نقلة حقيقية في صناعة السينما من خلال إدخال أهم الأدوات التكنولوجية.

وأضاف: تعد هذه الشراكة خطوة كبيرة تحقق رؤيتنا المتمثلة في سد الفجوة بين الفرص التجارية غير المستغلة ومجتمع جيميناي أفريقيا، من خلال تزويدهم بالمنصات اللازمة لمنحهم المساحات المناسبة لتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا، متابعًا "أنا متحمس لرؤية اندماج منصات ريادة الأعمال ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل صناعة السينما".

وأعربت شيرين ماجورة عن سعادتها بهذه الشراكة قائلة: "تتمثل مهمة تيك توك في إلهام الإبداع وجلب السعادة، ونحن نعمل بلا كلل على تمكين التعبير الإبداعي وتنمية مجتمع مليء بالمواهب، فنحن نفخر بالمواهب التي بدأت على تيك توك، وبالدور المحوري له في تسليط الضوء على العديد من المواهب الشابة ذات الإمكانات غير المستغلة.

وأضافت: "تعزز هذه الشراكة مع جيميناي أفريقيا التزامنا بلعب دور فعال في رعاية المواهب الصاعدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يشاركوننا حرصنا على تطوير النظام البيئي الإبداعي لصناعة الأفلام في المنطقة".

تم توقيع الاتفاقية بحضور مهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار وجيميناي القابضة، خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

جميناي أفريقيا شركة استثمارية تابعة لمجموعة أوراسكوم، تعمل على رعاية رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مختلف المجالات، عن طريق تقديم نموذج استثمار شراكة كامل وبرامج تمويل أساسي لخلق استدامة اقتصادية.

وتقوم الشركة بوضع رؤية جديدة بين رواد الأعمال والجهات الداعمة لهم بحيث يحل التعاون مكان المنافسة، اعتمادا على شبكة الشراكة الممتدة للشركة، ساعية أن يمتد تأثيرها إلى كل القارة الإفريقية، لمواجهة التحديات التنموية عن طريق إعداد وبناء قدرات الشباب الواعد، ودعمهم لإنشاء مشاريع مستدامة لتشكيل مستقبل القارة بأكملها.

أما منصة "تيك توك" رائدة عالميًا لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال، تنتشر مكاتب المنصة في كل من "لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وبرلين ودبي ومومباي وسنغافورة وجاكرتا وسيؤول وطوكيو".