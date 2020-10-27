محاضر اقتصاديات دواء: روسيا ستنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات إلى مصر

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن مصر تتصدر المركز الأول في تصنيع الأدوية واللقاحات في أفريقيا، وتعد بمثابة بوابة للقارة السمراء في التصنيع والتصدير، كما تمتلك أكبر عدد من المصانع، كما أن معظم الشركات متعددة الجنسيات تصنع في مصر لكي تعيد التصدير إلى أفريقيا.

وأضاف "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مصر أقدم دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تتواجد بها مصانع جاهزة للأدوية واللقاحات، لذا قرر المعهد القومي للقاحات في روسيا نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات إلى مصر فور التأكد من فعالية لقاح كورونا "سبوتنيك"، المتوقع ظهور نتائجه مطلع 2021.

وأشار محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس إلى أن منظمة الصحة العالمية تفقدت منذ أسابيع أحد مصانع اللقاحات في مصر، وأوضحت أنه تتطلب بعض التجهيزات البسيطة لإنتاج اللقاحات، لافتا إلى إنتاج اللقاحات يحتاج تكنولوجيا أعلى من إنتاج الادوية العادية.

وأوضح "عنان" أن وفد صيني منذ شهرين زار "فاكسيرا" ووضعوا خطة لنقل التكنولوجيا تنتهي في 2021، بمقتضاها تُصنع اللقاحات في مصر، لتصديرها لأفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن إحدى دول الخليج كانت ترغب في لعب هذا الدور لكن الصين فضلت مصر، نظرا لأن لدينا الريادة في تصنيع الدواء واللقاحات للجاهزية الموجودة.

ولفت محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس إلى أن مصر بها أول كلية للصيدلة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك لدينا الخبرة الكبيرة في إنتاج الأدوية واللقاحات، كما 15 مصنع محلي لإنتاج اللقاحات والأدوية بفضل ثورة 1952، لافتا إلى أن مصر تنتج لقاحات وأدوية تستطيع تغطية الشعب المصري بأكمله، إضافة إلى أن مصر على تواصل جيد مع كل الشركات العالمية.