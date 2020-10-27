آخر أخبار مصر.. طقس الغد وتحذير الصحة و4 خدمات التموين

شهدت الساحة اليوم العديد من الأخبار التي تهم الرأي العام، خاصة الخدمية منها والتي تمس حياة المواطنين اليومية، ويأتي على رأسها طقس الغد، لاسيما أن فصل الخريف متقلب ومتغير طوال الوقت، بالإضافة إلى كيفية التعامل حال الذهاب لاستلام وحدات الإسكان ووجود مشاكل بالتشطيب.

وترصد "الوطن"، خلال التقرير التالي، أهم الأحداث وآخر أخبار مصر اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طقس الغد.. شبورة كثيفة في الصباح

وفق توقعات خبراء الأرصاد، فإن طقس غد مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، بينما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يواجه المواطنون طقسًا غائمًا جزئيًا حيث يكون الطقس معتدلًا نهارًا، لطيف ليلًا مصحوب بشبورة مائية.

خطوات الاعتراض إذا كانت وحدة الإسكان بها عيوب

إذا ذهبت لاستلام وحدة الإسكان ولاحظت بها عيوب في التشطيب فلا تتسلم الوحدة ولا توقع على محضر التسليم، وارجع إلى الجهاز أو المديرية لتصليح عيوب الترميم أو التشطيب.

وفي حالة عدم الاستجابة من الجهاز أو المديرية، قدم شكوى رسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي، موثقة بصور للوحدة السكنية، وسيتم مخاطبة الجهاز أو المديرية أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص (الدور- المساحة).

الموقف القانوني للمتأخرين عن سداد أقساط التصالح

مع اقتراب نهاية مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء المقررة حتى نهاية الشهر الجاري، يخشي المتأخرون أو الممتنعون عن سداد أقساط التصالح بعد قبول الطلب من عواقب عدم السداد.

ونصت المادة 11 من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أنه في حال التأخر عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه، يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وذكرت المادة أن تأخير لأي قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات، بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع.

التموين تطلق 4 خدمات للسجل التجاري

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية، وهي الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، والمستخرج الرسمي، وذلك اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على الخدمات.

"الصحة" تشدد على ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل

أكدت الوزارة فى منشور توعوي لها ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، مشددة على أهمية أن تكون الكمامة غير مبللة أو ممزقة أو فضفاضة، للحماية من خطر فيروس كورونا.