تشكيل لجنة متابعة الاجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، عن تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بكليات ومعاهد الجامعة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير كميات كبيرة من المطهرات وكتابة تقرير أسبوعي عن أعمال اللجان.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، وناقش عددًا من الملفات مثل حصر وتوزيع اللمبات الليد وكيفية التخلص من المخلفات وبيان المطلوب من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والورق.

وشدّد على ضروة استكمال البيانات الخاصة بالتقدم للتصنيف الأخضر للجامعات green metric موضحًا أهمية التقدم وإحراز مركز متقدم فى التصنيف حيث يعبر عن مدي تفهم الجامعة لموضوعات البيئة واستخدامات الطاقة المتجددة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة "رانيا الشرقاوي" حول مشاركة الجامعة في جائزة التميز المؤسسي الحكومي، حيث تشارك الجامعة فى عدد كبير من أفرع الجائزة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة عن تنظيم عدد من الدورات التدريبة وهى "التوعية بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فى التعليم، المهارات الاساسية لمعلمة الطفولة المبكرة، دورة تدريب المتدربين TOT وناقش المجلس المقترح المقدم من من كلية العلوم بشأن مقترح بيئة مشرقة، والنظافة أسلوب حياة".

ولفت إلى أهمية خلق ثقافة الاهتمام بالنظافة داخل المجتمع ودعا لنشر التوعية بين طلاب الجامعة وعرض الفيديوهات التوضيحة والمواد الاعلانية عن الحفاظ على البيئة ككل وكذلك إعادة تدوير المخلفات كما ناقش المجلس تقريرًا من كلية الصيدلة عن عقد دورة تدريبة بعنوان HPLC بالمجمع العلمي للبحوث الدوائية وتدريب 12 طالب وباحث .

ووافق المجلس علي عدد من المشروعات البحثية وهى : مشروع البحث المقدم من الدكتورة شيرين خطاب الاستاذ بكلية العلوم بعنوان " تحضير منتج علاجي نانومتري من مترابطات الأدوية بالبوليوميرات المستهدفة للسرطان بواسطة الاجسام المضادة ، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة دعاء غريب الاستاذ بكلية العلوم بعنوان " استكمال ملف الدراسة القبل اكلينكية للجسيمات النانونية المحملة بالبرين كطرائق علاجية واعدة لسرطان الكبد والرئة "