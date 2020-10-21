جامعة الإسكندرية تستقبل وفد "أوشن الأمريكية" المجتمعية

استقبل الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتورة مايسة أبو يوسف، مدير العلاقات الدولية بجامعة أوشن الأمريكية المجتمعية - بنيوجيرسي، لمناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تنفيذ برنامج الكليات المجتمعية، اعتبارا من فبراير المقبل.

وأشار الدكتور جابر، إلى أن البرنامج الذي سيتم بالتنسيق مع جامعة أوشن، يهدف إلى ربط الخريجين مباشرة بالصناعة، وتلبية احتياجات وظائف الثورة الصناعية الرابعة، ومناقشة تطبيق النظام الدراسي، الذي يعتمد على دراسة الطالب لمدة عامين بجامعة الإسكندرية، يحصل بعدها على شهادة في مجال التخصص من "أوشن"، وفقا للبروتوكول المشترك بين المجلس الأعلى للجامعات والأخيرة، لإنشاء الكليات المجتمعية الأمريكية داخل مصر.

ولفت القائم بأعمال الجامعة، إلى أن هذا النموذج الجديد من التعليم، يتيح للطالب حرية اختيار نظام الدراسة، وتطوير مهاراته وإكسابه الخبرات المختلفة في أثناء وبعد الدراسة الجامعية، ما يؤهله إلى الالتحاق بسوق العمل الحديث.

كان الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الاسكندرية، ونائب الرئيس لشؤون التعليم والطلاب، تفقدا كليات "مجمع العلوم الإنسانية، والصيدلة، وعلوم للشاطبي، والزراعة، والحاسبات وعلوم البيانات، والدراسات الاقتصادية، والهندسة"، ومجمع أبيس الجديد، للتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة كافة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من قياس درجة حرارة للطلاب عند دخولهم من البوابات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد بين الطلاب في المدرجات، ومنع التجمعات، بالإضافة للاطمئنان على انتظام الدراسة بجميع الكليات، وإعلان الجداول الدراسية لهم، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وتوزيعهم على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد.