محمد الإتربي: 103 مليارات جنيه حصيلة شهادة "ابن مصر"

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة شهادة "ابن مصر"، خلال أربعة شهور من طرحها وصلت إلى 103 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الشهادة كانت بعائد 15% وتوقف إصدارها منذ شهر، بعدما صدرت بسبب ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) في مصر.

وأضاف "الإتربي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الثلاثاء، أن هذه الشهادة كانت لمدة عام واحد، وأطلقها بنكان فقط، وهما البنك الأهلي، وبنك مصر، وجاءت حصيلة البنكين من هذه الشهادة ما يقرب من 380 مليار جنيه.

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن إصدار الشهادة توقف منذ شهر عندما انخفضت أسعار الفائدة، ولكن من اشتراها ما زال يتمتع بالفائدة حتى انتهاء موعدها، والبديل لهذه الشهادة حاليًا شهادة أخرى مدتها 3 سنوات، بفائدة قيمتها 12%.

وعن تأجيل سداد الديون لبعض الشركات، قال "الإتربي"، إن البنوك سمحت لهم بالتأجيل لمدة 6 أشهر، وهذا بناء على رغبة العميل، وحسب حالته، لكي لا يضغط البنك عليه، وكل حالة تُدرس بمفردها لكي لا تتراكم الفوائد لدى العملاء.

وبالنسبة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، قال "الإتربي"، إن كل بنك لديه عملاء متعثرين، وفي بعض الحالات تُجدول ديون بعض الشركات حتى تتعافى، كما حدث في وقت سابق مع قطاع السياحة.

وتطرق "الإتربي" لإنشاء فريق كرة قدم يحمل اسم النادي، كما فعل البنك الأهلي، الذي صعد فريقه للدوري الممتاز، قائلًا: "ربنا يسهل، ممكن يكون عندنا فريق مفيش مشكلة، وإن شاء الله نكون فريق ونطلع للدوري الممتاز".

وأعلن بنك مصر، في مارس الماضي، وعاءً ادخاريًا جديدًا وهو شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت بنسبة 15% ومدتها 12 شهرًا، ويمكن شرائها عبر الإنترنت أو تطبيق البنك على الهواتف الذكية أو الرقم الموحد لخدمة الاتصال للعملاء، وذلك بهدف تقليل التكدس بفروع البنك تطبيقًا لمبادرة "احمي نفسك احمي بلدك".

وذكر البنك، في بيان، أن عائد هذه الشهادة سيصرف شهريًا ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

وأوضح البنك أنه يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء "تاريخ الإصدار"، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.