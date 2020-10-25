بنك مصر يشارك في فعاليات أسبوع الشمول المالي واليوم العالمي للادخار

قام بنك مصر بالمشاركة فى فعاليات الأسبوع العالمى للشمول المالى واليوم العالمى للادخار تحت رعاية البنك المركزى المصرى، وذلـك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالى، الذى يهدف إلى تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تلبى احتياجاتهم المختلفة، منها على سبيل المثال؛ حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

وقال البنك فى بيان له إنه حريص على توفير الكثير من المزايا والعروض المجانية التى تخدم جميع العملاء، وبالأخص فئة الشباب، كونهم الفئة الأكبر اتساعاً فى المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات فى الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر.

وأضاف أنه يُتيح الكثير من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية خلال فعاليات الأسبوع العالمى للشمول المالى واليوم العالمى للادخار، منها على سبيل المثال؛ فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفورى أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفورى مجاناً، هذا كما يمكن للعملاء من سن 16 سنة وحتى 30 سنة الحصول على بطاقة BM أو بطاقة GO مجاناً.

أما بالنسبة للعملاء الأقل من 16 سنة فيتم إعفاؤهم من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS ضمن برنامج الشباب، التى تتمتع بالكثير من العروض والخصومات فى الكثير من الأماكن المختلفة خلال فترة الحملة، بالإضافة إلى وجود موظفى البنك خارج الفروع بالكثير من أماكن التجمعات بأكثر من 560 مكاناً خلال فترة الفعالية، وذلك لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء.

وأوضح البنك أنه يعتبر من أوائل البنوك التى أسهمت فى التثقيف والشمول المالى منذ إطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزى المصرى، كما قام بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات، موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص، عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات، فضلاً عن خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وخدمة CPS للشركات، مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونياً، وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية.