مستقبل وطن ينظم 4 مؤتمرات لمرشحيه بكفر الشيخ: "نراهن على حصد المقاعد"

نظم اللواء فؤاد عبد الديم، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة "الحامول، بيلا وبلطيم"، مؤتمرا حاشدا، اليوم، بقرية "روس الفرخ" التابعة لمركز بيلا، حضره أبناء القرية والقرى المجاورة، واستقبل الأهالي المرشح بالطبل البلدي والمسيرات معبرين عن حبهم ودعمهم له.

وهتف الأهالي خلال المؤتمر بهتافات "ياعبدالدايم يا بلاش واحد غيره مينفعناش"، وأكد المرشح ثقة الأهالي في انتخابه، مراهنا على خدماته التي لم تنقطع منذ سنوات طويلة، وتعهد بمواصلة تقديم الخدمات لهم ودعمهم في كافة مشاكلهم.

ويواصل حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، دعم مرشحيه بالقائمة والفردى بجميع مراكز ومدن المحافظة، أملًا فى حصد أكبر عدد من المقاعد، بما يؤكد قوة ومكانة الحزب فى الشارع .

وواصل مرشحو الحزب على المقاعد الفردية بدوائر المحافظة الأربعة وتحالف دعم مصر مؤتمراتهم وجولاتهم الانتخابية المستمرة، ففى الدائرة الاولى ومقرها (كفر الشيخ وقلين)، واصل سيد شمس الدين، مرشح حزب مستقبل وطن رقم «1» رمز «القلم»، جولاته ولقاءاته بأهالي الدائرة بعد المؤتمر الناجح فى قرية (شنو)، فقام بزيارة العديد من القرى الصغيرة التى تحتاج إلي خدمات، وسط حفاوة بالغة من الأهالي، مؤكدًا ثقته فى أهالي الدائرة وإستعداداه لتلبية مطالبهم وتوفير كافة احتياجاتهم، والعمل على حل المشاكل المزمنة بالدائرة .

كما قام أيمن الأتربي، مرشح الحزب رقم «2» رمز «الكتاب»، بحملات طرق الأبواب وزيارات عائلية في كافة أنحاء الدائرة، مؤكدا تنفيذ مطالب الأهالي، وقام محي الدين فتح الله القطان، مرشح الحزب رقم «3» رمز «سنبلة القمح»، بعقد لقاءات مستمرة مع الأهالي، إستمرارًا لمسيرة العطاء، التي بدأها والده، بينما يقوم محمدالعرابي، مرشح الحزب رقم «4» رمز «الأباجورة»، بجولات عديدة فى القرى والمدن متبعًا سياسة طرق الأبواب وسط استقبال وحفاوة كبيرة من الأهالي، لجميع مرشحي الحزب، حيث تحتاج الدائرة إلي 3 نواب.

وفى الدائرة الثالثة ومقرها (الحامول وبيلا وبلطيم)، يتبع اللواء فؤاد عبدالدايم، مرشح حزب مستقبل وطن رقم «1» رمز «سنبلة القمح»، سياسة طرق الأبواب، حيث قام بعدة جولات فى قرى الدائرة، آخرها قرى (كفر قتة والطرفاية وروس الفرخ )، وعقد العديد من اللقاءات الجماهيرية، مؤكدا خلالها إحترامه لجميع المرشحين وجميع مراكز وقرى الدائرة، مؤكدًا أنه فى خدمة الجميع وأنه سيبذل مافي وسعه لتحقيق مطالب الأهالي.

ونظم عصام عبدالغفار، مرشح حزب مستقبل وطن رقم «2» رمز «القلم»، جولات عديدة فى جميع أنحاء الدائرة، كما عقد العديد من المؤتمرات خلال الفترة الأخيرة، منها قرى ( أبو سكين و8 العنابر والـ80 والطرفاية والإصلاح وغيرها)، بحضور مؤيديه، مؤكدًا أنه فى خدمة أهالي الدائرة، وأنه لن يتخل عن أي مواطن يطرق بابه فى أي وقت، كما أنه يعرف جميع مشاكل الدائرة، ولم يتاخر عن تقديم خدمة يطلبها أي مواطن، عندما كان نائبًا أو غير نائب.

بينما يقوم مرشح الحزب يونس عبد الرازق، رقم «3 » رمز «الكتاب»، بجولات ولقاءات عديدة ومتواصلة بقرى الدائرة، يؤكد خلالها أنه لن يتوانى عن تقديم أي خدمة لأي مواطن بالدائرة، وأنه سيظل دائمًا رهن إشارة الناخب فى أي وقت، حيث تحتاج الدائرة إلي نائبين فقط.

وفى الدائرة الثانية ومقرها (سيدى سالم والرياض)، يقوم العميد سيد أحمد محمد، مرشح الحزب رقم «1» رمز «القلم»، وتوفيق أبو أحمد، مرشح الحزب رقم «3» رمز «الكتاب»، بجولات مكوكية بمدينتى سيدى سالم والرياض وقراهم، وسط ترحيب شديد من الأهالي مع وعد بتقديم الخدمات المناسبة للأهالي وتوفير إحتياجات المواطنين.

ويواصل "على أبو أحمد" مرشح حزب الشعب الجمهوري فى تحالف دعم مصر رقم «2» رمز «الصاروخ»، لقاءاته بأهالي الدائرة، معربًا عن أمله فى مواصلة مسيرة العطاء للأسرة، حيث تحتاج الدائرة إلي نائبين فقط.

وفى الدائرة الرابعة ومقرها (دسوق وفوه ومطوبس)، يقوم المهندس عادل النجار، مرشح حزب مستقبل وطن رقم «3» رمز «الكتاب»، بعقد لقاءات مع الأهالي ومؤتمرات جماهيرية عديدة، آخرها فى قرية (شباس الشهداء وسنهور المدينة وغيرهما)، مؤكدًا للجميع أنه رهن إشارة أهالي دائرته، وأنه لن يتاخر عن تقديم الخدمات لهم، وأنه سيظل وفيًا لأهالي دائرته والمحافظة عمومًا.

فى حين أجرى رفيقاه فى تحالف دعم مصر، اللواء صلاح المعداوى رقم «1» رمز «الصاروخ»، مرشح حزب الشعب الجمهورى، والمحاسب محمد عبد الرحمن الشهاوى، رقم «2» رمز «الأسد»، جولات متنوعة وعقدا لقاءات مكثفة مع أهالي الدائرة فى كل مكان، مؤكدين إلتزامهما بالتحالف مع مرشح حزب مستقبل وطن لمرور الثلاثى إلي مجلس النواب.