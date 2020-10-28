خطوات فصل الفرد من بطاقة التموين وضم باقي أفراد الأسرة

يحرص الكثير من المواطنين، للحصول على البطاقة التموينية والتي تقدم الحكومة من خلالها دعما للمواطنين بالحصول على حصتهم الشهرية من السلع التموينية، بالإضافة إلى الحصول على حصتهم من الخبز من المخابز البلدي، وعندما ينفصل أحد الأفراد في حالة زواجه، يسعى إلى فصل نفسه من بطاقة الأسرة ليتسنى له إصدار بطاقة جديدة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، خطوات فصل الفرد من بطاقة الأسرة، وفق موقع دعم مصر، كالتالي:

خطوات فصل الفرد من البطاقة التموينية

1- الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــا.

2- اختيار أيقونة "خدمات تموينية للمواطنين".

3- الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.

4- إدخال الرقم القومي للفرد المراد فصله من البطاقة.

5- عند الدخول إلى شاشة التسجيل يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

6- إدخال رقم الهاتف المسجل على البطاقة والضغط على التالي.

7- يتم إدخال المحافظة والإدارة والمكتب المراد النقل إليهم.

8- يتم إدخال رقم التحقق والضغط على إعادة الإرسال.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة لفصل المتزوج فقط وفي حالة ثبوت عكس ذلك عند المراجعة يتم الإيقاف النهائي للمستفيد، كما أنه من الضروري يتم متابعة الموقع لمعرفة حالة الطلب من حيث القبول والرفض.

خطوات ضم أفراد الأسرة للبطاقة التموينية

1- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية المخصص لإنهاء التعاملات الحكومية من مكان واحد، لتوفير الوقت والاستفادة من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة من هنــــــــا.

2- ثم يقوم المواطن باختيار الأيقونة المخصصة لخدمات التموين.

3- لتظهر جميع الخدمات التموينية التي يمكن إجراءاها من خلال بوابة مصر الإلكترونية، وتشمل "إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، تفعيل بطاقة التموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، نقل من محافظة لأخرى".

4- يتم اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي، واختيار أيقونة "ابدأ الخدمة" منها.

5- يتم عرض أسماء الافراد الذي تم ضمهم مسبقًا على البطاقة التموينية.

6- ثم يقوم المواطن باختيار المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

7- ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بضم أفراد الأسرة بالضغط على أيقونة "الشروط والأحكام".

8- ثم يقوم المواطن بالضغط على موافق في حال الموافقة على الشروط واستكمال إجراء الطلب.

9- ثم يتم اختيار المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وذلك بالضغط على مربع الاختيار بجانب أسمائهم.

10- وبعد الانتهاء من الإضافة يتم عرض البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها.

11- ويمكن تعديل أي من البيانات التي تم إدخالها بالضغط على أيقونة "تعديل"، ثم الضغط على زر "التالي".

12- وبمجرد الانتهاء، تظهر رسالة تفيد بأنه تم إرسال الطلب بنجاح.

ويمكن متابعة طلب إضافة أحد أفراد الأسرة من خلال الضغط على متابعة الطلب.