"الإسكندرية السينمائي" يطلق اسم عزت العلايلي على دورته الـ36

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السادسة والثلاثين، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إطلاق اسم الفنان الكبير عزت العلايلي نجم الدورة الجديدة التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل على قاعة الندوات الكبرى بالمهرجان، تقديرًا لعطائه الكبير للسينما المصرية والعربية.

كما قررت إدارة المهرجان إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل خالد عيسى، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي على قاعة المركز الصحفي بالمهرجان.

فيما قررت إدارة المهرجان إطلاق اسم الناقد الراحل هشام زكريا عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، على قاعة أفلام الطلبة، وذلك تقديرًا لعطائهما وتخليدًا لذكراهما.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، قد أعلنت عن تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن المخرج محسن أحمد أحد صناع السينما قدّم العديد من الأعمال المميزة والمهمة، التي أثرى بها الشاشة الكبيرة، ما شجع إدارة المهرجان على تكريمه خلال الدورة 36 والتي ستحمل اسم النجم عزت العلايلي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية، حيث قرر المخرج محسن أحمد كتابته بنفسه ليروي مذكراته خلال الأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني.

وأعرب المخرج محسن أحمد عن سعادته بالتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدًا أن المهرجان عريق وصاحب تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من صناع السينما الكبار، مشيرًا إلى أنه يحرص على حضور فعاليات الدورات السابقة، وبالتالي فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف.

وبدأ المخرج محسن أحمد حياته المهنية مصورًا في فيلم "صديقي الوفي" عام 1984، كما شارك في أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا ما بين مصورًا ومديرًا للتصوير.

وفي التسعينيات اتجه "أحمد" لإخراج الفيديو كليب، فأخرج أغنيات لكبار المطربين من بينهم كاظم الساهر، ولطيفة، وهاني شاكر، وكان أول أفلامه الروائية الطويلة مع الفنان هاني رمزي وهو فيلم "السيد أبوالعربي وصل" عام 2005، كما تعاون معه مرة أخرى في فيلم "الرجل الغامض بسلامته" عام 2010.