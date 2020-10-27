مدير برنامج الأغذية العالمي: نقدم الدعم لأكثر من 100 مليون مواطن

قال مانجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، إن الفوز بجائزة نوبل للسلام يعني الكثير لأسرة برنامج الأغذية العالمي، حيث يعمل البرنامج في العديد من الدول من أجل تقديم الدعم، والفوز بالجائزة يعد تقديرًا مهما للغاية لكل من يتم دعمهم، ولم يكن هذا بالإمكان إذا لم يكن هناك تعاون مع الحكومات التي يتم العمل معها، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع الذي يدعم أنشطة البرنامج، وهذا تقدير كبير لأسرة البرنامج، لافتًا إلى أن البرنامج قدم الدعم لأكثر من 100 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف "هايلي"، خلال لقاء خاص عبر خاصية "فيديو كونفرانس" مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن على مستوى العالم يقوم برنامج الأغذية العالمي بدعم القضايا التنموية الطارئة في أي مكان، سواء كان هناك نزاعات أو كوارث طبيعية، أو فقر يذهب البرنامج لها، سواء في اليمن أو ليبيا أو سوريا، يتم تقديم الدعم، وعالميًا يتم الذهاب لأماكن صعبة، ولهذا السبب كان التقدير بجائزة نوبل مهم جدًا للبرنامج، موضحا أن 18 ألف شخص في البرنامج يعملون حول العالم يعرضون أنفسهم للخطر من أجل مساعدة الآخرين.

وتابع أن برنامج الأغذية العالمي يدعم الحكومة المصرية، وأولوياتها في مصر، حيث إن الحكومة تعرف أولوياتها، ومصر لها خصوصية من بين دول العالم لما لها من أولويات والتزامات تعهدت بها في دستور 2014، "أي دولة تتشرف بهذه التعهدات والمسؤوليات الواردة في الدستور، مثل الحق في الغذاء والحق في الحماية، والحق في التعليم، والحق في تمكين المرأة، وتمكين الشباب، كل تلك القضايا نشارك في دعمها لأنها أولويات الحكومة، ونقدم لها الدعم في تلك القضايا".