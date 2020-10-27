مدير برنامج الأغذية العالمي: قمنا بدعم 6 قرى من محافظات الصعيد

قال مانجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، إنه خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية تم العمل مع الحكومة المصرية والعديد من الوزارات على وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات بدأت منذ 2018.

وأوضح أن هذه الخطة تم وضعها بالتشاور مع العديد من الوزارات، وتم تحديد مجالات التعاون في خمس مجالات مهمة، لافتًا إلى أن تمويلها كان بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، والعوامل الخمسة تدعم الحماية الاجتماعية من قبل الحكومة، ودعم اللاجئين والمهاجرين في البلد، ودعم التدخلات الغذائية، ودعم المزارعين والمجتمعات البدوية في المناطق الريفية، والبناء على الخبرات والمعرفة القائمة لدى مصر على الصعيد الأفريقي، موضحا أن بلتعاون مع الحكومة كان سببًا في إنجاز أمور كثيرة قبل أزمة "كوفيد 19"، وهو ما جعل الأمر أيسر في التعامل مع وزارة التنمية المحلية والقوى العاملة والعديد من الوزارات المعنية لتقديم الدعم من الفئات التي قد تتضرر من فيروس كورونا.

وأضاف "هايلي"، خلال لقاء خاص عبر خاصية "فيديو كونفرانس" مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن "نحن نعمل مع صغار المزارعين أيضا، ونحاول تقديم الدعم للقرى، حيث قمنا بعمل واضح في ست قرى، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد الذين يعيشون في تلك القرى الفقيرة، ومن المقرر أن يتم رفع العدد بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن تلك القرى تقع في المحافظات الصعيدية مثل أسوان وأسيوط وقنا والأقصر، مشددًا على أن تلك الخطة تسير بصورة واضحة مع رؤية مصر 2030، ويأتي ذلك بسبب التعاون والدعم الكبير من قبل الحكومة المصرية للبرنامج.

وأردف: "أعمل في مصر وعملت في عدد من الدول من قبل، ومن المهم الاعتراف أن مصر لديها القدرات والتكنولوجيا، وأساتذة الجامعات، والجامعات وأيًا كان ما تفكر فيه، هو بالفعل قائم في مصر، ولكن يجب العمل على تنسيق هذا العمل مع مصر لتقديم الدعم للدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن مصر لديها الاهتمام على دعم القارة، وفي البرنامج يتم العمل على تقديم الدعم والتيسير له في الدول الأفريقية المختلفة".