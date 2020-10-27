ولاء حافظ: مشكلة بالبدلة منعتني من تحطيم رقم قياسي في الغطس

قال الربان ولاء حافظ، صاحب الأرقام القياسية في رياضة الغطس، إنه حقق رقما قياسيا في الغطس كان لمدة 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية، ولكن تم كسر هذا الرقم، وغطس تحت المياه 60 ساعة، وكسر الرقم مرة أخرى وغطس لمدة 142 ساعة، ولذلك يهدف ليكمل 144 ساعة تحت المياه، ليكسر الرقم القياسي.

وأضاف "حافظ"، في لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن تجربته في الغطس كانت لمدة 6 ساعات، ولكن كان هناك مشكلة تقنية في بدلة الغطس التي قام بارتدائها، لأنهم استعجلوا في شرائها، لأنهم كانوا يقومون به بالتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر، وبعد نزوله تحت المياه، شعر بالدوخة ومشاكل عديدة تحت المياه، ولذلك أصر الدكتور الخاص به على الصعود وإنهاء الغطسة.

وتابع أنه كان يرفض تمامًا الخروج، ولكن الطبيب الخاص به أصر على خروجه من المياه، لافتًا إلى أنه يتدرب من جديد من أجل عمل الغطسة.

وأردف أنه تحت المياه يرتدي بدلة جافة تحمي الجسد بالكامل من المياه، ويتناول ويشرب داخل المياه من خلال العصائر والسوائل التي يتناولها عن طريق أنبوب يتوصل بالبدلة، والإخراج يكون عن طريق أنبوب آخر مرتبط بالبدلة، موضحا أن الأمر صعب للغاية، ولكنه يعزم على كسر الرقم القياسي.

وواصل: "مستنيين المعدات تيجي من برا عشان أغطس من جديد، ولكن أزمة كورونا عاملة مشكلة في توصيل المعدات لينا من إيطاليا، أنا جاهز صحيًا للغطسة ومتدرب بشكل جيد، ولكن أنتظر المعدات".