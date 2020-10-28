صاحبة الـ73 فيديو إباحي: اتنين بس بتوعي والباقيين مش أنا

في مفاجأة كبرى فجرتها سيدة كفر الشيخ صاحبة 73 فيديو إباحيًا أمام النيابة العامة بعد أن شاهدت جميع المقاطع والفيديوهات: "يا باشا أنا ليا فيديوهين اتنين بس، وباقي الفيديوهات الـ71 التانيين مش أنا"، واعترفت المتهمة بممارستها الجنس مع شاب يدعى وليد خلال الفيديوهين اللذين ظهرت فيهما بزعم الحب وليس الدعارة.

كما اعترفت المتهمة بصحة المكالمات الجنسية وعددها 135 مكالمة والصور المخلة وأنها كانت مع عشيقها وليد بحسب حديثها أمام النيابة العامة التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا.

واقتادتها أجهزة الأمن إلي محبسها في قسم شرطة كفر الشيخ، ومن المقرر أن يتم إعادتها صباحًا لاستكمال التحقيق معها.

وواجهت النيابة المتهمة "سمر" بأقوال زوجها أنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في أحضان أحد الأشخاص، يقيم بمركز الرياض، مشيرًا إلى أنه جرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب راغبي المتعة الحرام.

وأوضح الزوج، في أقواله، أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج، وأضاف أنه جرى نشر هذه المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأوضح الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن "الصور مفبركة" بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.