قائد القوات الجوية: مصر حققت كل ما تريد من ترسيم الحدود مع اليونان

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن الهجرة غير الشرعية وصلت إلى صفر منذ سبتمبر 2016، حيث خلقت الدولة المصرية النظام القوي الذي أصبحت فيه الهجرة غير الشرعية صفر، عن طريق سن القوانين اللازمة، والتنسيق بين جميع الجهات الأمنية المختصة، وهذا كان له مردودا كبيرا في مصر والاتحاد الأوروبي الذي يعاني من الهجرة.

وأضاف "خالد"، في لقاء من على سطح الميسترال جمال عبدالناصر، مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن مصر لديها حدود مباشرة مع 9 دول، بينهم 5 في البحر المتوسط، و4 في البحر الأحمر، وهناك شركات تعمل في مجال الغاز باستثمارات ضخمة جدا، وهذه الشركات لن تبدأ العمل إلا بعد الاطمئنان بأن الحدود مرسمة ومؤمنة، ولذلك سعت مصر لترسيم الحدود مع قبرص والسعودية واليونان، وهو ما أضفى لمصر قوة اقتصادية وأنها دولة تحترم القوانين وتعطي ما عليها وتأخذ ما لها، وهذا أدى إلى استثمارات في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وهناك استثمارات قريبة أيضا.

وتابع قائد القوات البحرية المصرية، أن مصر حققت كل ما تريد من ترسيم الحدود مع اليونان، والتوقيت كان أكثر من رائع لأنه حسم الحدود مع دولة مجاورة، لافتا إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط يساهم في استقرار الإقليم كله في حالة التزام كل طرف حدوده.