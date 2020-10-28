قائد القوات البحرية: حققنا قفزة في التسليح تصل لـ35 عاما

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، إن القوات البحرية تجري مناورات مع دول أخرى لتبادل الخبرات، والبحرية المصرية تمتلك أحدث الآليات البحرية، ولدينا خبرات يحصلون عليها، ولديهم خبرات نحصل عليها، وقفزة تسليح القوات البحرية تصل لـ35 سنة، لأن التسيلح منذ 4 سنوات كان يقع في فترة الثمانينيات، والتسليح الحالي يقع في الفترة من 2017 وحتى الآن، وتحديث الأسلحة في فترة وجيزة كان يلزمه العديد من التدريبات المشتركة والعابرة.

وأضاف "خالد"، في لقاء من على سطح الميسترال جمال عبدالناصر، مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس الدولة المصرية واهتمامه بتقوية القوات البحرية المصرية، يعطي لهم ثقة ومسؤولية، وأن يكونوا جديرين بهذا الأمر، وأهم شيء هو تقدير الموقف وما يمكن أن تستكشفه مصر خلال السنوات المقبلة، وبالتالي توفير التمويل اللازم له، واتخاذ القرار المناسب.

وكشف قائد القوات البحرية، أن مصطلح "التحرش البحري"، هو عبارة عن الاحتكاك بين سفينتين من دولتين مختلفتين دون الوصول إلى نقطة التعدي، وهذا مقلق، وحدث منذ حوالي شهر ونصف بين فرقاطتين لدولتين مجاورتين.