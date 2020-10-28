جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهرمونات والمنشطات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من أمبولات الهرمونات والمنشطات بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من موسكو، اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة روسية الجنسية بدا عليها القلق والتوتر تحمل شنطة واحدة .

وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الجمرك كلف لجنة من هيثم الدمرداش وبلال حسن مأمورى الجمرك تحت إشراف أحمد فتحى و إبراهيم عامر مديرى الحركة لتفتيش حقائب الراكبة و روضة طارق للتفتيش الذاتى للراكبة فأسفر التفتيش الذاتى عن إرتداء الراكبة لجاكت أسفل البالطو به عدد من الجيوب بها 784 من أمبولات الهرمونات والمنشطات .

وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة حوالى 500 ألف جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 117 لسنة 2020 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

وكان رجال رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 بناءا علي مذكرتي معلومات مقدمتان من النقيب محمد بكرى رئيس وحدة البحث الجنائي بمعبر أرقين والأستاذ عبد الفتاح عبده مسؤول الأمن الجمركي بالمعبر مفادها اعتزام الراكبة ع . ح . ا والراكبة ت . ع . ح سودانيتان تهريب كمية من الأدوية البشرية في الاتوبيسات القادمة من السودان.