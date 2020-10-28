مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي ونقل على طريق دمياط

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم سيارتين على الطريق السريع بورسعيد دمياط.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بلاغا من غرفة الطوارئ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل على طريق بورسعيد دمياط الدولي.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى موقع الحادث ونقل جميع الحالات إلى مستشفيات التضامن ومستشفى السلام.

قام الفريق الطبي بتقديم الخدمة الطبية والاسعافات الأولية والحالة العامة متوسطة للمصابين حيث إنهما يعانيان من اشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وهم سمير الشافعي الشافعي 55 سنة ونقل إلى مستشفى السلام بورسعيد ومحمود أحمد سليمان 36 سنة ونقل إلى مستشفي التضامن وتم التحفظ على أسامة محمد عبده خليل 55 سنة جثه هامدة بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة.