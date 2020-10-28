وكيل "الشيوخ": 14 لجنة نوعية تقرهم اللائحة الجديدة للمجلس

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أهمية الدور الذى تلعبه اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ والتى انتهت خلال عملها من مناقشة 100 من مواد مشروع قانون اللائحة الجديد.

وأشادت "فيبى" بالجهد المبذول من أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في اجتماعهم الذي دام 7 ساعات أنجزت خلالها اللجنة 65 مادة من مشروع اللائحة ليصل عدد المواد التي تم إقرارها إلى 100 مادة.

وقالت إن اللجنة تناولت في مناقشتها مسألة اللجان النوعية وتشكيلها واختصاصاتها وأسلوب العمل بها، موضحة أن عدد اللجان 14 لجنة نوعية.

وأوضحت أن اللجنة قررت تعديل وتوسيع اختصاصات عدد من اللجان وحذف بعض الاختصاصات، فيما قررت أيضا في فقرة أخيرة بالنسبة لهذا الموضوع أنه يجوز إضافة لجان أخرى إذا اقتضى الأمر.

تأتي هذه القرارات لتواكب الدور الكبير الذي ينتظر المجلس خلال الفصل التشريعي الأول اطلاقا من حرص أعضاء لجنة إعداد اللائحة والذين يمثلون طيفا كبيرا من مختلف الأحزاب والقوى الممثلة في المجلس كذلك من التخصصات و الخبرات المتنوعة، على أن يضطلع المجلس بالمهام التي كلفه بها الدستور والقانون بما يخدم مصالح الوطن في كافة المجالات.

وتوجهت وكيلة الشيوخ بالتحية للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس لإدارته الديمقراطية للمناقشات ومرونته ورحابة صدره في الاستماع لكافة الاراء وكذلك للمستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل المجلس وجميع أعضاء اللجنة والمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ

مؤكدة انه بمثل هذه القامات الكبيرة سنصل الي لائحة داخلية لمجلس الشيوخ تليق به كأحد أعرق المجالس النيابية في العالم