بدء الاجتماع الثانى لإعداد لائحة مجلس الشيوخ.. ونجاتي: سنناقش 70 مادة

بدأ قبل قليل الاجتماع الثانى للجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة إعداد مشروع لائحة المجلس، إن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة 35 مادة فى الاجتماع الأول، مشيراً إلى أنه من المتوقع مناقشة نحو 70 مادة خلال الاجتماع المنعقد اليوم، على أن تواصل اللجنة مناقشة باقي المواد في الاجتماعات القادمة.

وأوضح نجاتي، لـ"الوطن"، أن مسودة مشروع القانون المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، والتى تتم المناقشات داخل اللجنة على أساسها مستوفاة كافة المواد التي تنظم عمل الغرفة الثانية للبرلمان، منوهاً إلى أنها جمعت بين المواد الدستورية التي تنظم عمل مجلس الشيوخ وراعت مراجعة قانون مجلس الشيوخ، وكذلك القانون المنظم لعمل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتوقع الانتهاء من مناقشة باقى مواد اللائحة في 3 جلسات قادمة، لإعداد مشروع القانون الذى سيتم مناقشته فى الجلسة العامة القادمة لمجلس الشيوخ.

وكانت اللجنة قد انتهت في أولى اجتماعاتها الأحد الماضى، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من مناقشة 35 مادة من المسودة التي أعدتها الأمانة العامة، علي أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الاجتماع المنعقد الآن.