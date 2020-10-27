برلماني يقترح إضافة لجنة "التحول الرقمي" للجان مجلس الشيوخ

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتى تعقد ثاني اجتماعاتها اليوم الثلاثاء.

وأكد النائب حسانين توفيق، فى مقترحه أن التحول الرقمي، يعتبر الشغل الشاغل لمجتمعنا خلال المرحلة الراهنة، وحاجته بشكل مستمر لرؤى وأفكار وخبرات متراكمة لتعميق وجوده، والتغلب على إشكالياته وتذليل عقبات نجاحه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأنه إيمانًا منه بهذه القضية، وأهميتها بالواقع المصري، وضرورتها بحياة المواطن والدولة، أقترح ضرورة أن تتضمن اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، لجنة نوعية لشئون التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها من أجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذه وأيضا دعم ترسيخ ثقافة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمى في كافة القطاعات في مصر.

أكد أن جهود اللجنة ستتضمن ما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، وأمن الفضاء المعلوماتى، والتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالتحول الرقمي.