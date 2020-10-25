هاني شاكر عن مطربي المهرجانات: هيبقوا تحت جناحنا.. إحنا مش ضد المزيكا

علق المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على ملف مطربي أغاني المهرجانات وأزمتهم مع نقابة الموسيقيين، قائلا: "فيه أصوات من الموجة الجديدة اللي احنا شايفينها النهاردة، وكنت أتمنى وده اللي هيحصل يبقوا تحت جناح النقابة ويبقى فيه سيطرة على الكلام اللي بيتقال إحنا مش ضد المزيكا، ولكن ضد الكلام اللي بيتقال".

وأضاف "شاكر" خلال حواره ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن نقيب الموسيقيين يمكن أن يكون ضابطا للأخلاق، "لما عضو عندي اللي هو عمر كمال طالع في التلفزيون المصري بيغني مخدرات وخمور يبقى أنا من حقي أعاقبه، مع العلم إني كنت منبه عليهم من الأول بعد ما اتذاعت الغنوة واتسمعت انهم يغيروا الجملتين دول وقالوا دي غلطة وطلعوا غنوا الجملتين دول ومازالوا بيغنوها كدة لحد النهاردة".

وتابع: "السوشيال ميديا اللي احنا عايشينها النهاردة بتزود الجريمة أكتر، الميديا هي اللي بتخلي الدنيا تبقى أكتر، أنا بغير على بلدي وفن بلدي، ودة حق أصيل للنقابة أنها تحاسب الأعضاء، احنا بنحاول نهذب الذوق العام، وقريب فيه لجنة استماع من أساتذة كبار ملحنين ولجنة من وزارة الثقافة أكاديميين عشان اختيار الأصوات واللي عاوز يقدم أهلا وسهلا بس بتمنى يبقى فيه سيطرة على الكلام، احنا بنحب الحاجات الغريبة يعني شاكوش لو قال اسمه الطبيعي مش هينجح ؟".

وأوضح أن مغني المهرجانات عمر كمال صوته رائع وملحن جيد، "أنا غنيت له أغنية (أبويا) من الحاجات والعلامات الحلوة اللي عملتها الفترة الأخيرة، وحسن شاكوش صوته حلو، يصعب عليا أصوات الناس حباهم ويمشوا ورا موجة الأغاني والكلام الفارغ اللي بيتقال إحنا عاوزين يبقى فيه التزام".

وكان الفنان الكبير هاني شاكر انتهى من تصوير أغنيته الجديدة "معقول"، والتى من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد فترة من الغياب.

الأغنية الجديدة تم تصويرها مع المخرج معتز حسام وستدور فكرتها حول حبيب انفصل عن حبيبته لفترة ما ثم عاد لها مرة أخرى.

وأوضح "شاكر" أن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة قوية لجمهوره قبل مشاركته فى إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية.

وصف الفنان هاني شاكر، مشاركته فى برنامج ذا فويس سينيور، والتدريب في البرنامج بـ"الممتعة جداً والجديدة"، مضيفًا: "أتاحت لنا هذه التجربة فرصة اللقاء بنجوم ومواهب كبيرة في السن، لم تحظَ بشهرة تستحقها في الماضي ولطالما تمنّتها، بعضهم لم يسبق له وأن خاض غمار التحدي، والبعض الآخر أنهكه التحدي فقرّر اختصار الطريق والبقاء في البيت، إلى أن جاء هذا البرنامج اليوم ليعيد إحياء الحلم القديم".

وحول تعامله إلى جانب النجوم - المدرّبين مع المشتركين، يقول هاني شاكر: "نعطي المواهب الثقة بالنفس أولاً، والأمر المؤكد أن الموهبة الجميلة ستصل إلى الجمهور".

في السياق نفسه، أبدى هاني شاكر استغرابه مما وصفه بـ"عدم تمكن بعض المواهب الرائعة من الوصول في السابق لتعرض فنّها على أسماع الناس" ويضيف: "تلك المواهب لم تفقد صوتها وإمكانياتها الفنية حتى الآن، علماً أن بعضها سنة أكبر من المعتاد بالنسبة للمجال الغنائي، ما قد يجعلك تظن لوهلة أن بعض تلك المواهب قد فقدت رونق صوتها، لكنك تفاجئ بها على المسرح وبطاقاتها الإيجابية ومقدرتها الفنية الكبيرة."

ويختم هاني شاكر: أنا واثق من أن الجمهور سيتفاعل مع المشتركين بكل عاطفة ومحبة، ولا بد من توجيه الشكر لـ"MBC" على دعمها للمواهب بكل فئاتها ولا سيما المواهب الكبيرة المتقدمة في السن.