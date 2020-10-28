"خلصت عليهم وهم بيفطروا".. اعترافات قاتل زوجته وابنيه بسوهاج

بعد مرور 24 ساعة على مذبحة جرجا بسوهاج، التي أسفرت عن مقتل سيدة واثنين من أبنائها على يد الأب، الذي نفذ الواقعة انتقامًا من الأم - زوجته - لارتكابها جريمة قتل ابنة جارتهما بمساعدة أبنائها، تمكنت القوات من ضبط المتهم عقب هروبه واختبائه فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة.

وجاء فى محضر الشرطة أن المتهم اعترف قائلا إنه اكتشف أن زوجته وأبنائه قتلوا ابنة جارتهم خنقا والقوا بالجثة فى بئر الصرف الصحي الخاص بالمنزل، ما دفعه لقتلهم أثناء تناول الإفطار، حيث أطلق الرصاص على زوجته، وهشم رأس أبنائه الاثنين، وفر هاربا من مسرح الجريمة.

وأضاف الأب قائلا: "قتلتهم على الفطار.. قتلتهم وهما بياكلوا.. قتلت مراتي فى الأول وبعدين خلصت على ولادي .. خفت يقتلوني علشان قتلت أمهم"، وتم التحفظ عليه.. وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وكانت قوات الامن، تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، انتقلت بصحبة فريق من المحققين ومعاوني مباحث مركز جرجا، والطب الشرعى والمعمل الجنائي، الى مسرح الجريمة.. وانتشرت القوات فى محيط المنزل الريفي المكون من طابقين يقع فى قرية المغاربة التابعة للمركز.

آثار دماء فى محيط المنزل -تحديدا الصالة- كان هذا مشهد البداية، قبل أن تعثر القوات على الجثة الأولى "شيماء" 30 سنة -الأم وزوجة المشتبه فيه بتنفيذ المذبحة-، الجثمان كان مصابا بطلق ناري فى الرأس نتيجة إطلاق الرصاص عليها من فرد خرطوش، والواضح أن الطلقة اخترقت رأس الضحية من مسافة أقل من نصف متر، بحسب معاينة فريق التحقيق ومناظرة الجثث.

على منضدة متواضعة في الغرفة، وجدت آثار طعام مبعثرة، ما يشير إلى أن الأب قتل زوجته وطفليه أثناء تناول وجبة الإفطار، حيث عثرت القوات على بعد أقل من نصف متر على جثة الابن الأكبر "سمير" 14 سنة، مصابا بتهشم فى الرأس وكسر فى الجمجمة، ما يؤكد أنه تم الاعتداء عليه بآلة حادة، وبجواره مباشرة كانت جثة شقيقته "أسماء" 8 سنوات، ممدة على الأرض مهشمة الرأس، في إشارة إلى أنه تم الاعتداء عليها هي الأخرى بآلة حاد، وحرزت القوات قطعة حديد ملطخة بالدماء.

باستكمال الفحص والتحري، اكتشفت قوات الأمن جثة الطفلة المختفية منذ قرابة 4 أيام، "رودينا" 3 سنوات، ابنة جارة الأم المقتولة، حيث عثر عليها مشنوقة داخل بئر الصرف الصحي فى منزل الأم وابنيها المقتولين على يد زوجها.

عقب الانتهاء من المعاينة والمناظرة، تم رفع البصمات وأخذ عينات من آثار الدماء على الأرض، والتحفظ على الطعام الملطخ بالدماء، وقررت جهات التحقيق عرض الجثث على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.