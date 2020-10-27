رئيس جامعة سوهاج يواصل جولاته التفقدية لمتابعة انتظام الدراسة

واصل الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، جولاته التفقدية بمقري الجامعة القديم والجديد، لمتابعة حسن سير العملية التعليمية وانتظام الطلاب في حضور المحاضرات ومدى التزامهم بالجداول الدراسية المعلنة بمختلف الكليات، حيث تفقد عدد من المحاضرات بكليتي التجارة والألسن، بمصاحبة الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والدكتور ناصر حجي عميد كلية الألسن.

وأكد الدكتور أحمد عزيز، أن الجامعة تشهد منذ الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد إقبالا ملحوظا من الطلاب على حضور المحاضرات والتواجد بشكل منتظم وفقا لقواعد نظام التعليم الهجين، مناشدا الطلاب بضرورة الاستفادة من علم وخبرة أساتذتهم، وكذلك من إمكانيات الجامعة التي تسعي جاهدة لتوفير كل أوجه الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على سلامة الإجراءات الوقائية والصحية التي يتم تطبيقها لمنع انتشار فيروس كورونا للمحافظة على صحة الطلاب وجميع منتسبي الجامعة، مشددًا على عمداء الكليات بعدم السماح لأي طالب الدخول إلى قاعات الدراسة دون ارتداء الكمامة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، مع متابعة عمليات التعقيم والتطهير المستمر.

كان رئيس جامعة سوهاج قد شهد أمس، فعاليات احتفالية استقبال الطلاب الجدد بكلية التمريض والمعهد الفني التمريضي بالعام الدراسي 2020/2021، والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب بالكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

وبحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة يسرية السيد عميدة الكلية، الدكتورة أمينة ثابت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وكلاء ورؤساء الأقسام ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وفي كلمته الافتتاحية قدم عزيز أطيب الأمنيات لأبنائه الطلاب بأن يكون عاما دراسيا ملئ بالنجاح والازدهار، مرحبا بملائكة الرحمة في عامهم الأول بالكلية التي تقدم للمجتمع كوادر تمريضية على مستوى عال من الخبرة والمهارة.