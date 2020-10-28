الكنائس تهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي: نقدر رسالة السلام للرسول

هنأت الكنائس المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلك المناسبة، قائلا: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة، أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالسلام والتقدم والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث "زكي" ببرقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلسي النواب والشيوخ، والوزراء والمحافظين.

منير حنا: نجدد تأكيدنا على الروابط الأخوية بين المسلمين والأقباط

كما هنأ الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف، قائلا: "في هذه المناسبة نجدد تأكيدنا على الروابط الأخوية بيننا وبين المسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم ونحن نقدر رسالة السماحة والسلام التي أتى بها الرسول الكريم، نصلي لكى يعيد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الله قادة بلادنا لما فيه الخير لمصر الحبيبة".

وهنأ المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بمصر، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقال "شيحان" في برقية نشرها المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "نهنئ فخامتكم بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، أعاده الله عليكم بالخير والبركة والسلام، داعين الله أن يعزز مسيرتكم البنّاءة ويكللها بالازدهار، ويحفظكم ويحفظ بلدنا الحبيبة مصر وشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها".

كما هنأ شيحان، بتلك المناسبة كل من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.