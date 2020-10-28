أمريكا تسجل 73 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى 8 ملايين و778 ألفًا و680 حالة، عقب تسجيل 73 ألفا و240 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 226 ألفا و711 حالة، عقب تسجيل 985 حالة وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وراتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى أكثر من 44 مليون شخص على مستوى العالم، وتجاوزت أعداد الوفيات حاجز المليون و171 حالة في مختلف البلدان، في حين تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمتي الإصابة والوفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين أثنء قضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.