أستاذ موارد مائية: تصريحات ترامب بشأن السد الأثيوبي نقطة تحول

قال الدكتور عباس شراكي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السد الإثيوبي كانت نقطة تحول، وهي التي حركت المياه الراكدة بشأن هذا الملف، مؤكدًا أن الموقف خطير، وأن مصر لن تصبر أكثر من ذلك.

وأضاف الدكتور عباس شراكي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن النتائج غير مرضية بشأن مفاوضات السد، لافتًا إلى أن وساطة الاتحاد الافريقي جاءت بعد تصريحات ترامب الأخيرة بشأن السد.

وأوضح أن اتفاق واشنطن بشأن السد مازال جاريًا، مشيرًا إلى أن الموقف السوداني تقارب كثيرًا من الموقف المصري في الفترة الأخيرة، خاصة أنهم شعروا بالخطر الشديد من السد خلال فترة الفيضانات التي حدثت مؤخرًا، ولابد أن يكون هناك تنسيق بين مصر والسودان وأثيوبيا في التحكم في ملء السد وتشغيله.

وأشار إلى أن إثيوبيا شعرت بالخطورة رغم التصريحات المتداولة لمسؤوليها، منوهًا بأن وزير الري السوداني مازال يطرح بعض النقاط الملتبسة بشأن السد.

وذكر "شراكي" أنه متفائل جدًا بخصوص الخطوات السودانية الأخيرة بشأن السد.