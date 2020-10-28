الإجراءات القانونية حال عدم دفع مصروفات المدارس الخاصة

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنّه إذا لم يدفع الطالب المُلتحق بإحدى المدراس الخاصة، المصروفات الدراسية لفترة سنة دراسية كاملة، وانتهى العام الدراسي وبدأ الطالب عام جديد، تستدعي إدارة المدرسة ولي أمر الطالب لمعرفة أسباب عدد سداده للمصروفات.

وأوضح بدوي، لـ"الوطن"، أنّه حال التزام ولي الأمر ودفع مصاريف المدرسة بعد استدعائه تنتهي الأزمة، أما إذا كان يُعاني من ظروف صعبة يتم وقتها تقسيط المصروفات على أكثر من قسط.

وأكد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنّه إذا أصر ولي الأمر على عدم دفع المصروفات، تلجأ المدرسة في هذه الحالة إلى مخاطبة الإدارة التعليمية التابعة لها وعرض الأمر عليها، وبدورها تقوم وزارة التربية والتعليم بتحويل الطالب لأقرب مدرسة رسمية.

وأشار بدوي، إلى أنّ تقسيط المصروفات الدراسية مُتاح في المدارس الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، وتختلف فقط اللائحة التنفيذ الداخلية بين مدرسة لأخرى.

يذكر أنّ مدرسة فضل الحديثة للغات بفيصل بمحافظة الجيزة والتابعة لمدارس 30 يونيو، شهدت مشاجرة كبيرة وتعد بالألفاظ والأيدي بين بعض من أولياء الأمور مع مدير المدرسة، في بداية العام الدراسي الحالي، بسبب عدم استكمال بعض الطلاب دفع مصروفات المدرسة.

وكان مدير المدرسة جمع مجموعة من الطلاب الذين لم يسددوا مصروفات العام الجديد، وأخرجهم من الفصول الدراسية، وأبقاهم داخل أحد معامل المدرسة، لحين وصول أولياء أمور الطلاب ودفع المصروفات الدراسية، ما كان سببًا في غضب أولياء الأمور واشتباكهم مع مدير المدرسة.

وإثر الواقعة، أوضح مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أمس، أنّه جرى إقالة خالد فاروق، مدير مدرسة فضل الحديثة للغات بفيصل، على خلفية الأحداث المؤسفة التي وقعت في المدرسة.