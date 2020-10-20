علام: 99% من المدارس الخاصة التزمت برد مصروفات الباص لأولياء الأمور

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنّ 99% من المدارس الخاصة التزمت برد نسبة الـ25% من قيمة مصروفات الباص المدرسي لأولياء الأمور من العام الماضي، عن طريق ترحيل القيمة المادية وخصمها من مصروفات الباص في العام الدراسي الحالي.

وأضاف علام، لـ"الوطن"، أنّ طريقة الدفع عن طريق ترحيل المصروفات للعام الجديد بدلا من دفعها لأولياء الأمور، سهلت الكثير لأصحاب المدارس الخاصة ولم تكن مرهقة تمامًا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المدارس العام الدراسي الماضي، بسبب توابع جائحة فيروس كورونا، التي تحملوا خلالها أعباء كثيرة.

وأصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد سمير فرج، قرارًا في أغسطس الماضي، يُلزم المدارس والجامعات الخاصة برد نسبة 25% من إجمالي قيمة مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسي الماضي، عن طريق ترحيلها للعام الدراسي الذي بدأ مطلع الأسبوع الحالي، واستمر الجهاز في استقباله لشكاوى أولياء الأمور الذين تضرروا من عدم تنفيذ القرار.

ولفت علام إلى أنّ بعض المدارس المتبقية التي لم ترد القيمة المادية، كانت حجتها أنّه كان يجب على جهاز حماية المستهلك التواصل مع وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، كي تؤدي الوزارة دورها وتتواصل مع أصحاب المدارس الخاصة لأنهم يتبعونها.

وتابع رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنّه لم تصل حتى الآن للمدارس خطابا مختوما بختم النسر من خلال وزارة التربية والتعليم، والمدارس لا تستطيع الحصول على أموال من أولياء الأمور أو دفع أموال، إلا بقرار من وزارة التربية والتعليم.

وأكد علام أنّ أي من أصحاب المدارس عندما كان يتواصل معه، كان ينصحه برد القيمة المادية لأولياء الأمور، وعدم انتظار قرار الوزارة الذي لم يصل حتى الآن، للمحافظة على المصداقية مع أولياء الأمور.