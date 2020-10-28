حملة ترامب تعلن تشويه موقعها الرسمي

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ موقعها الرسمي تم تشويهه، وأنّها تعمل مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في مصدر الهجوم.

وذكرت الحملة في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء: "لم يكن هناك تعرض لبيانات حساسة، لأنه لم يتم تخزين أي منها على الموقع".

وتداول مستخدمو تويتر، صورة للرسالة التي نشرها القراصنة على الموقع، قالوا فيها إنّهم تمكنوا من الحصول على "معلومات حساسة" من خلال استغلال ثغرات في بعض الأجهزة الإلكترونية، على حد وصفهم.

وتوجه ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية، إلى ولاية نبراسكا، حيث أقام تجمعا انتخابيا قبل 3 أيام من يوم الانتخاب الموافق 3 نوفمبر المقبل.

يأتي هذا بعد أن أعلن عدد من أبرز مسؤولي الاستخبارات في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن حملة وصفوها بـ"المغرضة" تديرها جهات إيرانية وروسية للتدخل في نتائج الانتخابات الأمريكية.

وكشف خبراء الأمن السيراني، عن الطريقة التي اتبعتها إيران وروسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية، فيما سارع المسؤولون الامنيون إلى طمأنة الشعب الأمريكي بسلامة العملية الانتخابية.

وبعد مشكلات كبيرة واجهتها على هذا الصعيد في الانتخابات الرئاسية عام 2016، تسعى الشبكات الاجتماعية الأمريكية الكبرى، خاصة فيس بوك وتويتر، إلى حماية منصاتها من حملات التلاعب والتضليل الإعلامي.