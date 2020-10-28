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سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-10-2020.. منخفض في البنوك

كتب:

الوطن
10:33 ص | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

تستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر الحالي، إذ انخفض في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والاسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والاسكان نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

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