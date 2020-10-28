مقتل مزارع في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في قنا

لقي مزارع مصرعه بطلقات نارية، صباح اليوم، في مشاجرة بين عائلتين؛ بسبب خلافات حول الجيرة، بعزبة أبو عارف، التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مقتل "حمادة. ذ. ص"، 40 عاما، مزارع، في مشاجرة بين عائلتين بعزبة أبو عارف.

ودفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها، لضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وفرضت كردونا أمنيا لإعادة الهدوء للمنطقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بفرشوط، ضبطت في وقت سابق، 4 متهمين في تجدد الاشتباكات بين عائلتين؛ بسبب خلافات على الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب في الدائرة.

ووضعت الأجهزة الأمنية حواجز أمنية على مدخل الشارع، الذي شهد اشتباكات بالأسلحة النارية بين الجانبين، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن.

وكان مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، تلقى إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بفرشوط، وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن المشاجرة بدأت بسبب خلاف على لافتة دعاية لأحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب، بين عائلتي القرابلية وعبدالتواب.

وأسفرت الاشتباكات عن مصرع شاب يُدعى عمرو عبد الرجال محمد، 20 عاما، وإصابة شقيقه "محمود"، بجرح في فروة الرأس، وعبدالمتعال خالد رشدي، 20 عاما، بطلق ناري في الحوض والفخذ، وخالد حسن محمود عبدالتواب"، 59 عاما، بانفجار في مقلة العين.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، ونقلت جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.