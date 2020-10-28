الصرف الأحد.. 7 فئات مستحقة لصرف المعاش بعد الوفاة في القانون الجديد

تستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لصرف معاشات شهر نوفمبر خلال الأيام المقبلة بجداول منتظمة لمنع التكدس وتزاحم المواطنين أمام المنافذ، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وحسبما أعلن محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فإن شرائح الصرف تنقسم إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومي الأحد والإثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.

7 فئات مستحقة لصرف المعاشات بعد الوفاة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، الفئات المستحقة للمعاش، والتي جاءت كالتالي:

الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وأصبح المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العمالة غير المنتظمة هم نفس المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، وبذلك يكون القانون قد أضاف مستحقين جدد وهم الوالدين والإخوة والأخوات.

وفيما يتعلق بحالات حصول الورثة على معاش المتوفى، فقد حدد قانون المعاشات الشروط التالية:

- إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

واشترط القانون لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

ووضع قانون التأمينات شروطًا لحصول الأبناء على معاش والدهم، وتحدد في: ألا تكون الابنة متزوجة، ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

العاجز عن الكسب في قانون التأمينات الاجتماعية

- أعطى قانون المعاشات الجديد الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، حق الحصول على معاش.

- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

ووفقًا لقانون المعاشات، يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

وفي حال توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يسمح قانون المعاشات الجديد بحصول الوارث إلا على معاش واحدًا منها، على أن تكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن نفسه.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الوالدين.

- المعاش المستحق عن الأولاد.

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ووفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، فإنه في حال كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته فى ضوء تطور قيمة كل من المعاشين فى أى تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.