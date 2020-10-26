رئيس قطاع حماية الطبيعة: لا وجود للقرش الأبيض في البحر الأحمر

أكد الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أنه يجري حالياً تحليل الصور التي جري التقاطها من موقع حادث هجوم أسماك القرش على عدد من الأشخاص بمنطقة محمية رأس محمد، في جنوب سيناءن لتحديد نوع القرش المتسبب في الهجوم.

وبينما أكد مسئول وزارة البيئة أن القروش التي هاجمت السياح قبل ذلك، تنحصر بين ثلاثة أنواع، هي "الماكو، وأوشيانك، والتايجر"، فقد شدد على أنه لا صحة لما يتردد حول وجود القرش الأبيض في البحر الأحمر، نافياً علاقة القرش الأبيض بالهجوم الذي وقع مساء أمس، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، خلال ممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج في محمية رأس محمد، بمنطقة تسمى "شارك ريت".

وأوضح "سالم" أن القرش الأبيض بيئته البحرية التي يعيش فيها مختلفة عن طبيعة الحياة في مياه البحر الأحمر، ويعيش القرش الأبيض في المناطق الباردة وشبه الباردة، مؤكداً أنه لم يجر تسجيل أو رصد للقرش الأبيض في منطقة البحر الأحمر بالكامل، ولفت إلى أنه جرى إصدار قرار بغلق المنطقة موقع الحادث مؤقتاً، لمدة 48 ساعة، كإجراء احترازي، وإرسال فريق للبحث عن القرش المتسبب في الواقعة.

وشهدت منطقة "شارك ريت" بمحمية رأس محمد حادثاً مأساوياً، مساء أمس، عقب هجوم أسماك قرش على سائحة أوكرانية وابنها وغطاس مصري، خلال مشاهدة الشعاب المرجانية والغطس بمحمية رأس محمد، وأسفر الهجوم عن إصابة الثلاثة بإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.