البيئة: القرش أسماك بدائية ويوجد 30 نوعا في البحر الأحمر

قال محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، إن منطقة الـ"شارك ريفز" بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ تعتبر واحدة من أشهر وأفضل مناطق الغوص في مصر والعالم وتواجد الأنشطة السياحية أمر طبيعي.

وأضاف سالم لـ"الوطن": "من المعروف عن أسماك القرش أنها أسماك بدائية وتكوين الجهاز العصبي لها بدائي لا تميز فرائسها و90% من حوادث هجوم القرش على البشر تحدث نتيجة خطأ غير مقصود من أسماك القرش لأنها تخطأ كثيرًا في تحديد طبيعة الفريسة وحينما تهاجم الفريسة تكون في حالة جوع شديد ونطلق عليها حالة الصرع الغذائي وبالرغم من أنها لا تستسيغ لحم الإنسان إلا أنها عندما تبدأ في الأكل يحدث عندها حالة شره وهذا هو سبب إصابة ثلاثة بالحادث الأخير".

ولفت إلى أن الهجوم قد يكون بسبب إلقاء بعض المتواجدين الطعام في المياه وهو سلوك لطالما نبهنا لخطورته أو وجود دماء في المياه من أحد المتواجدين سواء من جرح سابق أو من أحد السيدات كما قد تتسبب الألوان الزاهية في جذب الأسماك.

وأكد سالم أن وجود أسماك القرش في السواحل المصرية طبيعي وهناك أكثر من 30 نوعا من أنواع القرش بالبحر الأحمر، ومعظم الأنواع المعروف عنها مهاجمة البشر موجودة في البحر الأحمر بشكل طبيعي.

ونوه إلى أن مصر من أقل دول العالم في حوادث القرش، ومن 2010 حتى الآن لم تحدث إلا 6 حوادث فقط، في الوقت الذي تصل فيه متوسط الحوادث سنويًا لـ60 حادثة في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب أفريقيا.

كانت وزارة البيئة قد تلقت أمس الأول، بلاغ يفيد بتعرض ثلاث أشخاص لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد، مما نتج عنه حدوث إصابات بهم، مما استدعي على الفور نقلهم من موقع الحادث إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيث أصيب طفل أوكراني بإصابة بالغة هو والغواص المصري المرافق للرحلة.