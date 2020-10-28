بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

تنشر الوطن بثا مباشرا، لاحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويحضر الاحتفال، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين.