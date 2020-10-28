رئيس التحرير

محمود مسلم

بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

كتب:

أحمد حامد دياب
10:01 ص | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تنشر الوطن بثا مباشرا، لاحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويحضر الاحتفال، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين.

اقرأ المزيد:

الكنائس تصف مولد النبي بـ"المناسبة السعيدة": نقدر رسالة السلام للرسول الكريم

الطيب يهنئ السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

القباج: السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية

رئيس المجلس السيادي السوداني يغادر القاهر بعد لقاء السيسي

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بالمولد النبوي