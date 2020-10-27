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محمود مسلم

رئيس المجلس السيادي السوداني يغادر القاهر بعد لقاء السيسي

كتب:

أيمن حمزة
03:35 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
مطار القاهرة

مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الثلاثاء، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت مصادر بالمطار إن البرهان غادر على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات سفره بإستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان في وداعه عدد من المسئولين .

ورحب الرئيس السيسي بالفريق عبدالفتاح البرهان بالقاهرة، مشيراً إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكداً الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

 كما أشار الرئيس خلال استقباله البرهان إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليمياً ودولياً، مؤكداً مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحباً بكافة الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. 

كان الفريق البرهان، أكد على متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكداً حرص السودان مصر على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.

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