خطوات تركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة والعشوائية قبل غلق باب التقدم

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المقرر غلق باب التقديم على طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كهرباء كودى بالمبانى المخالفة والعشوائية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، يوم السبت المقبل.

خطوات تقديم تركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة والعشوائية

- يمكن للمواطن الراغب فى تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته بالكامل.

- إرسال صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب "أمامية وخلفية".

- صورة إيصال الممارسة.

- صورة للعقار من الخارج.

- سيتم لإرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.

القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية

- أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

- تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.

- المحاسبة تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء.

- يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

- صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية أهم شروط التقديم.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت منذ أول شهر يوليو الماضي، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، تلقي طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المبانى المخالفة أو العشوائية حتي نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى أن من أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التى قام بسدادها وإلا سيتم رفض طلبه.

تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.