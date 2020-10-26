بعد تركيب لوحة جديدة وخط 220.. "وداعا" لانقطاع الكهرباء بالشيخ زويد

يقوم فريق صيانة شبكة الكهرباء في محافظة شمال سيناء، حالياً، بأكبر عملية إحلال وتجديد على خط الكهرباء 220 الجديد، بمنطقة "سبيكة"، في نطاق مدينة بئر العبد، والمؤدي إلى مدينتي العريش والشيخ زويد، للقضاء نهائياً على مشكلة انقطاع الكهرباء في عدد من مدن المحافظة.

وقال مصدر بشركة الكهرباء إنه تم تركيب البرج، وسوف تقوم الشركة، اعتباراً من اليوم الاثنين، بعملية شد الأسلاك، فى مهمة قد تستغرق يومين، على أن يعود التيار الكهربائي مجدداً على خط 220، بعيداً عن المحطة البخارية.

وأضاف المصدر أنه تم تحميل خطوط العريش والشيخ زويد على المحطة البخارية، لمدة 3 أيام، حتى يتم الانتهاء من عملية الإحلال والتجديد التي يقوم بها قسم الصيانة على برج "سبيكة" الكهربائى.

وبدوره، قال المهندس خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد، إن الشركة تقوم بعملية صيانة موازية للوحة بمقر الشركة، التى تم تركيبها مؤخراً بدلاً من اللوحة القديمة المتهالكة.

وأوضح أنه تم تركيب اللوحة على عدة مراحل، وتوزيعها على جميع المناطق بنطاق قرى وأحياء مدينة الشيخ زويد، على أن يتم تخصيص خط منفرد إلى محطة التحلية بقرية "السكادرة"، على ساحل بحر المدينة، وذلك لكى يتمكن مرفق المياه من تجميع قدر كافٍ من المياه المحلاة لتوزيعها على أحياء المدينة بالتناوب.

وأكد "حماد" أن رئاسة قطاع الكهرباء أكدت إصلاح خط 66 القديم، لكى يكون جاهزاً للعمل بالتناوب مع خط 220، وبهذا سوف تنتهي مشكلة انقطاع التيار الكهربائى بشكل تام من تلك المناطق، بما فيها مدينة رفح الجديدة، وخط معبر رفح البري.

وتم إنشاء خط الكهرباء الجديد على 3 مراحل، المرحلة الأولى من "المساعيد" حتى "الريسة"، وهو خط أرضي، والمرحلة الثانية من "الريسة" حتى قرية "الشلاق"، وهو خط هوائي، والمرحلة الثالثة من "الشلاق" حتى مقر الشركة، بطول 5 كيلومترات، وهو خط أرضي، وذلك بتكلفة قُدرت بنحو 56 مليون جنيه، تم اعتمادها من ميزانية المحافظة الخاصة بإعمار مدينة الشيخ زويد.

ويسهم حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في القضاء أيضاً على مشاكل انقطاع المياه بشكل تام، بعد تشغيل مياه المرفق والآبار الجوفية، التي تضخ إلى حي "الكوثر" ووسط المدينة، وتشغيل محطات التحلية الجديدة.