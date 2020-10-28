سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2020.. مستقر في البنوك

تستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر الحالي، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان

سجّل سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، إذ سجّل الدولار أعلى سعر للبيع بـ15.76 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك مصر إيران للتنمية، بنك عودة، بنك التنمية الصناعية، بنك العقاري المصري العربي، بنك التجاري الدولي، بنك أبوظبي الأول، بنك التعمير والإسكان، بنك فيصل الإسلامي.

وتمثلت البنوك التي تبيع الدولار بأقل سعر، في مصرف أبوظبي الاسلامي، البنك الأهلي المصري، بنك البركة، المصرف المتحد، بنك كريدي أجريكول، ليباع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر الحالي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.36 جنيه للشراء، و20.53 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 20.33 جنيه للشراء، و20.54 جنيه للبيع.

أما سعر اليورو فسجل في البنك الأهلي المصري نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، فثبت في بنك مصر عند 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.