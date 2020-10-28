التعليم تكشف أسباب إقالة مدير مدرسة بالجيزة: حبس الطلاب بسبب المصاريف

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيثيات قرار إقالة مدير مدرسة "فضل الحديثة للغات" التابعة للإدارة التعليمية بالهرم، أنها جاءت بسبب تقدم عدد من أولياء الأمور بشكاوى ضده في مديرية التربية والتعليم في الجيزة، وتم التحقيق فيها واتخاذ القرار.

وأوضح المصدر لـ"الوطن" أن الشكاوى التي وردت ضد مدير المدرسة تمثلت في جمعه التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية وأمر بإخراجهم من الفصول الدراسية وتسكينهم بأحد معامل المدرسة لحين وصول أولياء أمورهم لدفع المصروفات الدراسية؛ وهو ما أدى إلى غضب أولياء الأمور، مشيرا إلى أن لجنة من المديرية تأكدت من حدوث الواقعة وقررت إقالة مدير المدرسة.

وكشف المصدر، أنه سيتم التحقيق أيضا مع المدير المقال فيما نقلته كاميرات المراقبة في المدرسة في تعدي المدير على ولي أمر، مشيرا إلى أن التحقيق معه سيتم بصفته موظفا ما زال على ذمة مديرية التربية والتعليم.

تفاصيل إقالة مدير مدرسة بسبب المصروفات

يذكر أنه جرى إقالة خالد فاروق مدير مدرسة فضل الحديثة للغات، حيث تشكلت لجنة من المديرية، وأبلغت مدير عام الإدارة التعليمية بالهرم، بقرار الإقالة، وتم تنفيذه.

وكانت مدرسة فضل الحديثة للغات التابعة لمدارس 30 يونيو بفيصل بمحافظة الجيزة، شهدت أحداثا مؤسفة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، تمثلت في نشوب مشاجرة كبيرة بين مدير المدرسة، وبعض من أولياء الأمور، وصلت إلى التعدي بالضرب بالأيدي والألفاظ من قبل الجانبين، وذلك بسبب تأخر بعض التلاميذ في دفع المصروفات الدراسية.

وجمع مدير المدرسة التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، وأمر بإخراجهم من الفصول الدراسية، وتسكينهم بأحد معامل المدرسة، لحين وصول أولياء أمورهم لدفع المصروفات الدراسية، وهو ما أدى إلى غضب أولياء الأمور.