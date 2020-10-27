عاجل.. إقالة مدير مدرسة فضل صاحب معركة الضرب بالأيدي مع أولياء الأمور

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه جرى إقالة خالد فاروق مدير مدرسة فضل الحديثة للغات، لافتا إلى تشكيل لجنة من المديرية، وأبلغت مدير عام الإدارة التعليمية بالهرم، بقرار الإقالة، وتم تنفيذه.

وكانت مدرسة فضل الحديثة للغات التابعة لمدارس 30 يونيو بفيصل بمحافظة الجيزة، شهدت أحداثا مؤسفة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، تمثلت في نشوب مشاجرة كبيرة بين مدير المدرسة، وبعض من أولياء الأمور، وصلت إلى التعدي بالضرب بالأيدي والألفاظ من قبل الجانبين، وذلك بسبب تأخر بعض التلاميذ في دفع المصروفات الدراسية.

وجمع مدير المدرسة التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، وأمر بإخراجهم من الفصول الدراسية، وتسكينهم بأحد معامل المدرسة، لحين وصول أولياء أمورهم لدفع المصروفات الدراسية، وهو ما أدى إلى غضب أولياء الأمور.