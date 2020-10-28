التجارة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع موفد الرئاسة الأوكرانية

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة مع أوكرانيا، وبصفة خاصة المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدة حرص مسؤولي البلدين على ترجمة العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وكييف، لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والأوكراني على حد سواء.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، لنقل العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين لمستويات متميزة.

جامع: المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وأوكرانيا

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة، مع وفد أوكراني رفيع المستوى، برئاسة السفير إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية، إذ تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء إيفهيني يينين نائب وزير الخارجية الأوكراني، وتاراس كاتشكا نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة والممثل التجاري لأوكرانيا، والوزير مفوض تجاري، محمد السيد مدير إدارة شؤون أوروبا بجهاز التمثيل التجاري، ومايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وأوضحت الوزيرة أنّ عقد اللقاء يأتي في إطار توجيهات الرئيسين المصري والأوكراني بتعيين نقاط اتصال بين البلدين، لإدارة منظومة التعاون الاقتصادي المشترك، إذ تتولى وزيرة التجارة والصناعة تمثيل الجانب المصري وموفد الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية، ممثلا عن دولة أوكرانيا، مؤكدة أنّ المباحثات تناولت سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة في ظل الإمكانات والمقومات في البلدين.

وبحث الجانبان إمكانية تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك من القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بين البلدين.

ولفتت جامع إلى حرص الوزارة على الاستفادة من التكنولوجيات والخبرات الصناعية الأوكرانية المتطورة، ونقلها للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرةً إلى ترحيب الحكومة المصرية بوجود الصناعات الأوكرانية على الأراضي المصرية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة بالسوق المصري في المجالات الصناعية، والاستفادة من التيسييرات والحوافز الاستثمارية التي أتاحتها الحكومة للمستثمرين مؤخرا.

وأكدت الوزيرة إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال صناعة الأثاث، خاصة وأنّ مصر لديها خبرات كبيرة في هذا الصدد، إذ تمتلك إحدى أكبر مدن صناعة الأثاث بالشرق الأوسط وقارة أفريقيا وهي مدينة دمياط للأثاث، والاستفادة من منتجات الأخشاب الأوكرانية كمدخل إنتاج رئيسي لصناعة الأثاث المصرية.

وأشارت جامع إلى أنّ المباحثات أكدت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات المواصفات والجودة والنظام الجمركي، مشيرة إلى أنّه جار إعداد مذكرات التفاهم الهادفة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، تمهيدا لتوقيعها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد السفير إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية للعلاقات الدولية، حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها شريكا اقتصاديا رئيسيا لأوكرانيا في القارة الأفريقية، موضحا أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 2.6 مليار دولار.

ولفت إلى أنّ هناك فرصا متميزة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وبصفة خاصة في مجالات تخزين الحبوب وإنشاء الصوامع، إذ تمتلك أوكرانيا خبرات كبيرة في هذه المجالات.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المصري الأوكراني المشترك في المجال الصناعي، والاستفادة من التاريخ الطويل للوجود الصناعي الأوكراني على الأراضي المصرية والخبرات الصناعية والأوكرانية المتطورة في مختلف المجالات، لافتا إلى استعداد بلاده للتعاون مع الجانب المصري في مجالات إعادة بناء المشروعات الصناعية وإنشاء مشروعات جديدة وصيانة المشروعات القائمة.