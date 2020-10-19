نيفين جامع تستعرض سبل الارتقاء بالصناعة خلال المرحلة المقبلة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مركز تحديث الصناعة يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تفعيل دور المركز في تطوير وتحديث الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي الجديد لمركز تحديث الصناعة، حيث تم استعراض أنشطة المركز الحالية وخطط العمل المستقبلية وسبل النهوض بدور ومكانة المركز، حضر اللقاء السيدة حنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية الى جانب عدد من القيادات والعاملين بالمركز.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة تفعيل برامج وأنشطة المركز وتعظيم الاستفادة من عائدها على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات النمو وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة صادراتها للأسواق الخارجية، لافتةً إلى اهمية وضع خطة عمل جديدة للمركز توضح مستهدفاته وأولوياته خلال المرحلة الحالية بحيث تشمل التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني لقطاع الصناعة مع وضع مؤشرات أداء للعاملين بالمركز ، فضلاً عن مراجعة الهيكل المؤسسي والمهام الوظيفية للاستفادة من الخبرات والمؤهلات غير المستغلة.

وأكدت جامع ثقة الوزارة في الكفاءات والخبرات المتميزة المتوافرة بالمركز وقدرة العاملين به على النهوض بدوره خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل القيادة الجديدة للمركز والذى يتمتع بخبرات كبيرة فى مجال الصناعة، مشيرة إلى ضرورة العمل في إطار خطة ورؤية الوزارة التي تستهدف تنمية وتطوير قطاع الصناعة والوقوف على كل التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.

وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز العمل الجماعي وتضافر الجهود بين مركز تحديث الصناعة وكافة الجهات التابعة للوزارة والمعنية بتنمية الصناعة والتجارة الخارجية وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفروعها المنتشرة في محافظات الجمهورية وهيئة تنمية الصادرات، لافتةً إلى ضرورة قيام المركز بدور بارز في تسويق المجمعات الصناعية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً وتحفيز رجال الصناعة وشباب المستثمرين على التقدم للحصول على وحدات صناعية في هذه المجمعات.

وأشادت جامع بالمشاركة المتميزة لمشروع كرييتيف ايجيبت التابع لمركز تحديث الصناعة في معرض تراثنا حيث كان للبرنامج لمسات إبداعية وابتكارية بارزة حظيت بإقبال عدد كبير من زوار المعرض، مشيرة إلى أن البرنامج يعد من أهم البرامج التي أطلقها المركز حيث يضم منتجات تراثية متنوعة من أكثر من 140 موردا إلى جانب حرفيين ومصممين ورواد أعمال وتجمعات حرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي الجديد لمركز تحديث الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في أداء المركز والخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة من خلال تنويع الخدمات وتحديد الأولويات والأهداف من الخدمات المقدمة بما يحقق أقصى استفادة من خدمات المركز لدى رجال الصناعة وخاصة صغار المصنعين.

وأضاف عبد الكريم أنه سيعمل على ترسيخ خبرته التي تتجاوز 30 عاماً في مجال الصناعة للنهوض بدور مركز تحديث واستعادة مكانته اللائقة التي يجب أن يحظى بها في مجتمع الصناعة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه سيتم التواصل مع كافة القطاعات الصناعية لتبادل الرؤي والأفكار حول منظومة الخدمات والبرامج التى يقدمها المركز لمجتمع الصناعة.

واستمعت الوزيرة لعدد من المقترحات المقدمة من العاملين ومديري المشروعات بالمركز بشأن تطوير خدمات المركز والحلول المقترحة لتذليل العقبات التي تواجه المركز في القيام بمهامه.