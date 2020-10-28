عانى الجوع 9 أيام حتى مات.. وسائل إعلام عربية تبرز مقتل "رضيع طوخ"

أبرزت وسائل الإعلام العربية جريمة الإهمال البشعة التي شهدتها مدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، حيث تُوفي طفل رضيع لم يتجاوز الأربعة أشهر جوعاً داخل شقة والديه، بعد أن هجرا المنزل لأكثر من أسبوع إثر خلافات زوجية، وتركا الطفل في المنزل دون أدنى رعاية لمدة 9 أيام.

وتحت عنوان "وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل"، أبرز موقع قناة "العربية"، أن مدير أمن القليوبية إخطاراً بورود بلاغ من عامل لمأمور بمركز طوخ باكتشافه وفاة نجله 4 أشهر داخل شقته، وعدم تواجد زوجته أم الطفل، وأشار العامل في بلاغه إلى وجود خلافات دائمة مع زوجته، مما يجعله يلجأ للمبيت في محل عمله لعدة أيام متواصلة لتجنب هذه الخلافات، وعند عودته لمنزله فوجئ بوفاة نجله، واتهم زوجته بالإهمال لتركها نجلهما وحده ودون أي رعاية لأيام ما تسبب في وفاته.

وأوضحت تحريات رئيس المباحث بمركز طوخ أنه بعد تأخر الزوجة للعودة إلى المنزل توجه لعمله وترك نجلهما داخل الشقة وحيداً، وترك باب الشقة مفتوحاً، لاعتقاده أنها ستعود إلى المنزل بعد الانتهاء من شراء متطلبات المنزل، وبعد عودته من العمل بعد 9 أيام اكتشف وفاة نجله.

وانتقل رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري حدث خلاف بين العامل و زوجته، قامت على إثرها الزوجة بالخروج من المنزل وبرفقتها ابنها الطفل الأكبر "مروان" بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أهلها بذات الناحية دون علمه، ولم تعد إلى المنزل.

أما موقع "صدى" الفلسطيني، تحت عنوان "وفاة رضيع بمنزل في مصر تركاه والداه 9 أيام حتى مات جوعا"، نشر تقرير جاء فيه أن إحدى قرى مركز طوخ بالقليوبية في مصر، شهدت جريمة بشعة حيث تجرد خلالها أم وأب من مشاعرهما، وتركا طفلهما الذى لم يتعد عمره الـ4 شهور، بمفرده حتى مات جوعا.

وأضاف الموقع الإخباري الفلسطيني، أن التحريات أوضحت أنه لدى تأخرها قام المبلغ بالتوجه لعمله تاركاً نجلهما الطفل المتوفى داخل الشقة بمفرده وباب الشقة مفتوحا اعتقاداً منه بعودتها عقب الانتهاء من شراء متطلباتها، ولدى رجوعه من العمل بعد أيام اكتشف وفاة نجله.

وعند مواجهة والدة الطفل المتوفى بما جاء بالفحص، قالت إنها عللت عدم الاطمئنان عن نجلها طوال تلك الفترة، ظناً منها بتواجده مع والده، عند مواجهة المبلغ بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحتها وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

"مات جوعاً.. وفاة رضيع في مصر تركه والداه 9 أيام وحيداً"، بهذا العنوان أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم"، حيث ذكر إن خلافات نشبت بين والدي الطفل، وقال والده في بلاغ إلى الأجهزة الأمنية إنه اكتشف وفاة طفله الرضيع، داخل الشقة محل سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل.

وأكد والد الطفل أنه كان يبيت بمحل عمله لعدة أيام متواصلة، ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم زوجته بالإهمال وترك ابنهما دون رعاية والتسبب في وفاته.