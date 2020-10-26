محافظ القليوبية لأعضاء الشيوخ: "كلنا فريق واحد هدفه الاستقرار"

التقى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، بأعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، اليوم، لتهنئتهم بنجاحهم في انتخابات مجلس الشيوخ وحصولهم على ثقة المواطن لاستكمال مؤسسات الدولة والمضي قدما نحو تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للتشريع ويتكامل دوره مع مجلس النواب لإثراء الحياة السياسية في مصر، مؤكدا ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع المؤسسات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونيل رضائهم.

ومن جانبهم، ثمّن أعضاء مجلس الشيوخ، مجهودات المحافظ وأعضاء الجهاز التنفيذي، لإقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وجاء الاجتماع بحضور النواب أبو سريع امام وصلاح سعودي ونصيف الحفناوي وياسر الهضيبي وفاروق مجاهد وعاطف النمكي وسيد حجازى وسمير بيومي ومصطفي الطرباني ومصطفي النفيلي وريهام مجدي أعضاء مجلس الشيوخ.

وفي وقت سابق أعرب عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن خالص الشكر والتقدير والعرفان لأبناء محافظة القليوبية على المشاركة الإيجابية والفعالة فى انتخابات مجلس الشيوخ، لتكون أصواتهم مصدر فخر واعتزاز لوقوفهم بجانب مصرنا الغالية.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره لرجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف، ووجه الشكر والتقدير لرجال الشرطة، لنجاحهم فى تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت دون ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم فى تأمين المقار واللجان الانتخابية وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى حرية تامة.

كما أثنى المحافظ على الدور الكبير الذى قام به رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى فى تجهيز وتهيئة لجان الانتخابات بالتنسيق مع كافة الجهات ومتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، كما قدم المحافظ الشكر لجميع عمال النظافة فى مراكز ومدن وقرى المحافظة لما بذلوه من جهد فى رفع المخلفات أولا بأول من أمام اللجان الانتخابية.